Минцифры предложило упростить регистрацию биометрии для людей с дефектами голоса

Минцифры России предложило упростить процедуру регистрации биометрических данных для людей с особенностями внешности или нарушениями голосового аппарата. Проект опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Как пояснили в пресс-службе Центра биометрических технологий, одно из ключевых изменений — возможность оформить подтвержденную биометрию без записи голоса. Сейчас для регистрации требуется и фото, и голосовой образец, который сдают в отделении банка.

Кроме того, предлагают пересмотреть требования к биометрическим данным, чтобы люди с заметными особенностями строения лица также могли проходить регистрацию без ограничений.

Такие изменения помогут сделать биометрические сервисы более доступными и удобными для граждан с индивидуальными особенностями внешности и речи.

Ранее ИТ-компания «Криптонит» разработала метод, который позволит выборочно удалять цифровые образы людей из систем распознавания лиц в России. Это обеспечит реализацию юридического «права на забвение» и позволит отозвать согласие на обработку биометрических данных без ущерба для идентификации других людей.