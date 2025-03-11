Россиянам напомнили о риске пойти под суд за выращивание некоторых растений

Перед открытием дачного сезона россиянам стоит перечитать список запрещенных к выращиванию растений, чтобы не попасть под административную или уголовную ответственность. Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев сообщил РИА «Новости» , что некоторые виды внесли в реестр совсем недавно.

Правительство утвердило список запрещенных растений постановлением № 934 от 27 ноября 2010 года. Русяев предупредил, что незнание правил не освободит дачников от ответственности, и посоветовал ознакомиться с документом.

Он сообщил, что в черный список вошли, например, мак снотворный (Papaver somniferum) из-за содержания кодеина и морфина, декоративный вьюнок с голубыми цветами ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) — за сходные с ЛСД психоактивные вещества, турбина щитковидная (Turbina corymbosa) — за алкалоиды эрголинового ряда, мимоза хостилис (Mimosa hostilis) — за психоактивные соединения, шалфей предсказателей (Salvia divinorum) — за галлюциногенный эффект. В 2024 году реестр пополнился могильником, или гармалой обыкновенной (Peganum harmala), которая содержит алкалоиды.

«Посадка даже небольшого количества таких растений может повлечь административную ответственность, а культивирование в крупном размере — уголовную», — заявил юрист.

В ЯНАО мужчина пошел под суд за выращивание в гараже запрещенного растения. Он получил 480 часов обязательных работ.