От штрафа до тюрьмы. Россиян предупредили о запрещенных для выращивания растениях

Дачникам в погоне за экзотикой стоит быть аккуратнее, чтобы не посадить на клумбе запрещенные законом растения. За некоторые из них может грозить тюремный срок, рассказала агентству «Прайм» кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

Она напомнила, что перечень запрещенных к выращиванию растений указан в постановлении правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года.

Юрист пояснила, что каждое из них содержит наркотические или психотропные вещества. В числе запрещенных растений, в частности, мак снотворный, содержащий морфин и кодеин, ипомея трехцветная, здесь имеются психоактивные вещества, турбина щитковидная, гармала обыкновенная, роза гавайская, голубой лотос и другие.

Если на придомовой территории обнаружат хотя бы одно растение из этого списка, то это может повлечь административный штраф от трех до пяти тысяч рублей. В ряде случае возможен и административный арест на срок до 15 суток.

Тот, кто вырастит от 10 до 100 кустов запрещенного растения, совершит преступление в крупном размере, а если более сотни кустов, то речь пойдет об особо крупном размере. Здесь возможен и штраф до 300 тысяч рублей, и даже лишение свободы до восьми лет.

Ранее адвокат Мария Ярмуш предупредила, что нельзя выращивать мак и лотос на дачах.