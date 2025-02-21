Терапевт Корягина: шалфей эффективен при лечении болезней десен и горла

Шалфей, известное с древности лекарственное растение, активно используется в медицине и косметологии благодаря своим противовоспалительным, антибактериальным и антиоксидантным свойствам. О полезных свойствах многолетника рассказала профессор Пермского государственного медицинского университета, главный внештатный терапевт Пермского края Натальи Корягина в интервью Ura.ru.
По словам специалиста, шалфей эффективен при лечении болезней горла, десен, а также полезен в ароматерапии и кулинарии. Однако это растение имеет ряд противопоказаний, включая запрет на применение беременным и кормящим женщинам, а также людям с эпилепсией и гипертонией, предупредила врач Корягина.
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