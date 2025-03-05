Садовод Киреев: выращивание дома некоторых видов цветов может обернуться статьей

Некоторые домашние растения, содержащие психоактивные вещества, запрещены к выращиванию в России. Об этом заявил заместитель председателя Союза садоводов России по Москве и Московской области Олег Киреев в беседе с сайтом « Абзац ».

По его словам, в некоторых случаях такое хобби влечет за собой административную или уголовную ответственность. В список запрещенных входят ипомея трехцветная, мак снотворный, турбина щитковидная, мимоза хостилис, роза гавайская и некоторые виды кактусов.

«Их редко кто-то держит на подоконнике. Это связано с тем, что там недостаточно места и условий для их полноценного роста», — добавил эксперт.

Перечень цветов, содержащих психотропные вещества, был расширен в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.