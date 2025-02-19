Россиянам напомнили о переносе дополнительных выходных в феврале и марте

Роструд: выходные 23 февраля и 8 марта перенесут на май и июнь

Дополнительные выходные дни, которые обычно есть у россиян в феврале и марте, в этом году перенесли на май. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

Это связано с тем, что в 2025 году День защитника Отечества выпал на воскресенье, а Международный женский день — на субботу.

«Согласно [постановлению] выходной с воскресенья 23 февраля перенесен на четверг 8 мая, с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня», — уточнили в ведомстве.

В итоге граждане России отдохнут дважды по четыре дня, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила, что в этом году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Выпавший на субботу выходной день перенесли. Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.