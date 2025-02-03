Россиян в 2025 году ждет одна рабочая шестидневка

В России шестидневная рабочая неделя будет с 27 октября по 1 ноября. Выпавший на субботу выходной день перенесли, напомнила в беседе с РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В 2025 году будет всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — объяснила она.

Санина подчеркнула, что праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

День защитника Отечества в этом году выпал на воскресенье. Но россиян ждет отдых только в два дня подряд. Правительство приняло решение перенести дополнительный выходной на весну. В итоге граждане России отдохнут дважды по четыре дня, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.