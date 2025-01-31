Россиянам объяснили, почему на 23 Февраля только два выходных
Юрист Владимирова: дополнительный выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая
Несмотря на то, что День защитника Отечества в 2025 году выпадет на воскресенье, россияне отдохнут только два дня подряд. Эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости», что правительство перенесло дополнительный выходной на май.
«На праздник День защитника Отечества 23 февраля длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной», — сказала она.
Дополнительным днем отдыха вместо 24 февраля станет 8 мая. Владимирова сообщила, что для этого правительство утвердило постановление «О переносе выходных дней на 2025 год». В феврале россияне отдохнут только два дня подряд, зато весной — дважды по четыре, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Длинные выходные можно потратить на праздничные мероприятия. В Москве 9 мая пройдет Парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны.