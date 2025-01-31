Россиянам объяснили, почему на 23 Февраля только два выходных

Несмотря на то, что День защитника Отечества в 2025 году выпадет на воскресенье, россияне отдохнут только два дня подряд. Эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова сообщила РИА «Новости» , что правительство перенесло дополнительный выходной на май.

«На праздник День защитника Отечества 23 февраля длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной», — сказала она.

Дополнительным днем отдыха вместо 24 февраля станет 8 мая. Владимирова сообщила, что для этого правительство утвердило постановление «О переносе выходных дней на 2025 год». В феврале россияне отдохнут только два дня подряд, зато весной — дважды по четыре, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Длинные выходные можно потратить на праздничные мероприятия. В Москве 9 мая пройдет Парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны.