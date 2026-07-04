Россиянам напомнили о ловушках мошенников в период летних отпусков

Депутат Немкин: летом стало больше поддельных сайтов для бронирования жилья

С началом лета мошенники стали чаще использовать для обмана россиян темы отпусков, путешествий, распродаж и онлайн-бронирования. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники ничего не изобретали, а подстроили старые схемы под сезонную повестку.

«Когда речь идет о последних билетах по сниженной цене, срочной оплате бронирования или необходимости подтвердить якобы отмененную поездку, человек действует эмоционально», — объяснил Немкин.

Отдельно депутат отметил фальшивые сайты бронирования, туристических агентств или сервисов аренды жилья. Мошенники размещали объявления с низкими ценами, требовали предоплату или полное внесение средств, а затем переставали выходить на связь.

Также они рассылали фишинговые сообщения от имени авиакомпаний или сайтов покупки билетов. В письмах и сообщениях людям предлагали вернуть деньги за отмененный рейс или подтвердить заказ, но ссылки вели к краже персональных и банковских данных.

Немкин призвал насторожиться, если собеседник требует срочно перевести деньги, назвать код из СМС, открыть ссылку из сообщения, установить неизвестное приложение, перейти в сторонний мессенджер или оплатить услугу переводом на карту физического лица.

Ранее мошенники начали использовать еще один предлог для рассылки фишинговых ссылок: жертвам стали приходить сообщения о жалобах соседей на нарушение тишины.