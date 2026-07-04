Мошенники прикинулись недовольными соседями для обмана россиян

Обманывающие россиян мошенники перешли на новый способ отправки фишинговых ссылок. Теперь потенциальные жертвы получают сообщения с якобы поступившей жалобой от соседей на нарушение режима тишины. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил юрист и руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

Он подчеркнул, что в основном опасные сообщения россияне получают через мессенджеры. В тексте содержится информация, что соседи направили жалобу на шум из квартиры и, чтобы узнать ход дела или дать свои объяснения, прилагается ссылка.

«В случае перехода включается традиционный мошеннический механизм — с последующими звонками от „правоохранительных органов“, вовлечением в вербовку и совершение тяжких преступлений», — заявил Соловьев.

Специалист добавил, что подобная схема нацелена на любопытство потенциального пострадавшего или его возмущение необоснованной жалобой. Он подчеркнул, что переходить по подозрительным ссылкам ни в коем случае нельзя.

Проект «Мошеловка» Народного фронта в субботу, 4 июля, сообщил, что мошенники начали звонить работающим на удаленке россиянам, представляясь сотрудникам ФНС или Социального фонда, с предложением оформить компенсацию за использование интернета. Когда потенциальная жертва соглашается, ей присылают фишинговую ссылку под видом идентификации на «Госуслугах».