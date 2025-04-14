Россиянам напомнили о единственной в 2025 году шестидневной рабочей неделе

Ближайшая шестидневная рабочая неделя ждет россиян только во второй половине года, перед Днем народного единства. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина сообщила об этом РИА «Новости» .

«В 2025 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, при этом рабочий день 1 ноября будет сокращенным на один час», — сказала она.

Утверждая производственный календарь, правительство перенесло выходной день с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Благодаря такой рокировке россияне отдохнут со 2 по 4 ноября, а потом выйдут на работы всего на три дня — с 5 по 7 ноября.

В прошлом году удлиненных недель было три — в апреле, октябре–ноябре и декабре. Майские выходные в 2025 году благодаря переносу с февраля и марта продлятся восемь дней, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.