Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в январе

Жителям России напомнили о том, как пройдут наступающие новогодние каникулы. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда .

Праздничные новогодние каникулы продлятся 11 дней.

«В этом году начнем отдыхать уже с 29 декабря. В январе нас ждут нерабочие праздничные дни до 8 января включительно», — напомнили в министерстве.

Первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной, потому что выходить на работу после каникул россиянам предстоит только в четверг 9 января.

В ведомстве напомнили, что, если ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника выпадает на нерабочие праздничные дни, то дни отдыха ему перенесут.

Ранее Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней на 2025 год. Также в ведомстве заявили, что опрос о закреплении 31 декабря в качестве официального выходного дня неактуальный, так как в ближайшие два года этот день является нерабочим.