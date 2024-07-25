Появился график праздничных выходных на 2025 год

Минтруд: выходные на День России в 2025 году продлятся с 12 по 15 июня

Выходные на День России в следующем году продлятся четыре дня: с 12 по 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Ведомство подготовило календарь со всеми праздничными, рабочими и выходными днями.

Майские праздники состоятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. По случаю Дня народного единства нерабочими днями объявят 2–4 ноября. Жители России будут также отдыхать с 8 по 9 марта и с 22 по 23 февраля.

Глава Минтруда Антон Котяков добавил, что в новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря по 8 января, сообщил RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала слухи о вводе шестидневной рабочей недели. По ее словам, ни в коем случае нельзя ухудшать условия труда и напомнила, что страна идет «последовательно в направлении прогресса».

Депутат заверила, что в России не станут вводить шестидневную рабочую неделю, так как эта реформа будет нарушать законодательство, в частности, Трудовой кодекс.