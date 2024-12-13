Минтруда счел неактуальным вопрос о закреплении 31 декабря выходным днем

Вопрос о закреплении 31 декабря в качестве официального выходного дня неактуальный, так как в ближайшие два года этот день является нерабочим. Об этом заявил министр труда и соцполитики Антон Котяков, его процитировало РИА «Новости» .

По словам главы ведомства, нынешний календарь позволяет сделать 31 декабря выходным, чтобы россияне смогли подготовиться к празднованию Нового года.

«На данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем», — заявил Котяков.

Последним рабочим днем в 2024 году станет 28 декабря. Россияне будут работать полную смену, потому что этот день не праздничный. Как отметил Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, выходной перенесли на понедельник, 30 декабря. Так у сотрудников не будет разрыва между чередой новогодних каникул.