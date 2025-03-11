Россиян защитят от настоящей нечисти. Тарологи и экстрасенсы будут под запретом?
Останина: в ГД внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
В России могут запретить рекламу услуг гадалок, нумерологов, астрологов и экстрасенсов. Это позволит оградить людей от мошенников, которые выманивают деньги за ложную надежду, сообщила 360.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Выдавая себя за медиумов, предсказателей и тарологов, аферисты обещают решение проблем, а люди верят им и часто сталкиваются с обманом.
«В 2024 году рынок такого рода услуг составил 100 миллиардов рублей. Люди залезают в кредиты, занимают деньги, платят бешеные суммы такого рода мошенникам для того, чтобы узнать, а вернется ли муж живым из зоны СВО, поступит ли сын куда-то, выйду ли я замуж, а будет ли муж мне верен?» — объяснила депутат.
Останина предупредила, что речь идет о запрете рекламы таких услуг, а не их оказания. Никто не станет, образно говоря, сжигать ведьм на кострах.
«Мы уже приняли закон о запрете рекламы нетрадиционных сексуальных отношений*, рекламы идеологии чайлдфри. Это очередной закон о запрете рекламы вот этих лжепровидцев, которые спекулируют на чувствах граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула она.
Эта мера станет продолжением системной работы по наведению порядка. В России уже разработали законопроект о государственном регулировании психологической помощи, напомнила собеседница 360.ru, и запрет рекламы тарологов станет следующим в этом портфеле.
«Если будет нарушен закон о запрете рекламы, то поправки будут, конечно, в КоАП России. <…> Сочтем нужным, внесем тогда и в Уголовный кодекс, это наше право законодателей. Посмотрим, потому что иногда доходит до того, что люди руки на себя накладывают», — заключила депутат.
Запретить рекламу тарологов уже предлагал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Но эзотерик Борис Зак предупредил, что эти специалисты просто выберут себе новое название — например, станут арканологами.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.