Депутат Свинцов предложил запретить рекламу тарологов

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил на законодательном уровне запретить рекламу услуг тарологов и нумерологов. Об этом сообщил RT.
Депутат заявил, что рассчитывает на обсуждение вопроса в рамках рабочих групп.
«Я считаю, что потихоньку мы доберемся до тарологов, до нумерологов, гадалок и экстрасенсов. И параллельно еще и вычистим это с телеэкранов», — отметил парламентарий.
Свинцов назвал основной целью защиту людей от обмана. Он указал на большое количество публикаций о россиянах, которые с «остервенением несли деньги» аферистам.
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