Депутат Свинцов предложил запретить рекламу тарологов

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил на законодательном уровне запретить рекламу услуг тарологов и нумерологов. Об этом сообщил RT .

Депутат заявил, что рассчитывает на обсуждение вопроса в рамках рабочих групп.

«Я считаю, что потихоньку мы доберемся до тарологов, до нумерологов, гадалок и экстрасенсов. И параллельно еще и вычистим это с телеэкранов», — отметил парламентарий.

Свинцов назвал основной целью защиту людей от обмана. Он указал на большое количество публикаций о россиянах, которые с «остервенением несли деньги» аферистам.