Эзотерик Зак: тарологи станут называть себя арканологами при запрете рекламы их услуг

В случае принятия закона о запрете рекламы услуг тарологов, его легко можно будет обойти. Как это сделать, рассказал таролог, нумеролог и астролог Борис Зак в беседе с сайтом «Ридус» .

«Просто тарологи станут называть себя арканологами, потому что карты таро состоят из арканов. Гадание можно назвать прогнозированием или анализом. В рекламе начнут говорить не о гадании на картах таро, а о прогнозировании с помощью арканов», — объяснил специалист.

Он отметил, что спрос на тарологов вырос как в России, так и в других странах. На это повлияла пандемия коронавируса в 2020 году. В это время понятие стабильности так размылось, что люди все чаще стали прибегать к эзотерическим услугам.

Однако уже сейчас реклама тарологов запрещена на многих российских онлайн-платформах. Продвигать услуги этих специалистов официально можно лишь в «Яндексе», добавил Зак.