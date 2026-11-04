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    Россиян упрекнули в неверном использовании слова «могнуть»

    ТАСС: лингвисты «Грамота.ру» заявили, что слово «могнуть» означает превзойти

    Фото: РИА «Новости»

    Молодежь неверно понимает значение сленгового слова «могнуть», произошедшего от английского mogging. Оно не имеет отношения к преследованию и наказанию. Об этом лингвисты проекта «Грамота.ру» сообщили ТАСС.

    В соцсетях завирусился ролик о неотвратимости наказания преступника. В этом контексте авторы употребили слово «могнуть».

    Лингвисты заявили, что это ошибка. Путаница могла произойти из-за сходства английского сленгового слова с русскими глаголами «мочь» и «подмогнуть».

    «Слово „могнуть“ часто используется неправильно теми, кто не владеет сленгом. „Могнуть“ означает „превзойти кого-то в чем-то, оказаться лучше в каком-то отношении“, но не значит, например, „выявить, поймать и наказать“», — объяснили они.

    Ранее психолог Екатерина Кольцова объяснила, почему старшее поколение раздражает молодежный сленг.

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