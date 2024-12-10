Депутат Гаврилов: для заготовки валежника не нужно получать разрешение

Специальное разрешение не требуется для сбора остатков деревьев, сучьев и стволов, называемых валежником. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с РИА «Новости» .

Парламентарий отметил, что собирать древесину, оказавшуюся на земле по естественным причинам, можно в круглый год по всей территории лесного фонда. Исключения составляют участки, где проводятся лесозаготовительные работы, хранится древесина или где сбор валежника официально запрещен, передает газета «Петербургский дневник».

Стоит учитывать, что во время действия противопожарного режима доступ в леса может быть ограничен, добавил депутат.