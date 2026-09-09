Россиян предупредили о сокращенной рабочей неделе в ноябре

День народного единства в 2026 году придется на среду, поэтому в начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, поделенная пополам. Об этом сообщила РИА «Новости» доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства», — сказала она.

По производственному календарю, 4 ноября станет выходным днем, 3 ноября — сокращенным предпраздничным. Россияне выйдут на работу 2, 3, 5 и 6 ноября. Всего в ноябре 20 рабочих дней, девять выходных и один нерабочий праздничный.

Ранее Минтруд опубликовал производственный календарь на 2027 год. Выходные в честь Дня народного единства продлятся с 4 по 7 ноября.