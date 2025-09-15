Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе

Октябрь в России завершится шестидневной рабочей неделей благодаря переносу выходного дня. Юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина сообщила об этом РИА «Новости» .

«Ближайший период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК России, является сокращенным рабочим днем», — сказала она.

Затем россияне смогут отдохнуть три дня подряд, включая День народного единства 4 ноября. После праздника пройдет укороченная рабочая неделя, с 5 по 7 ноября.

Ерзина предупредила, что это коснется не всех. Специалисты предприятий с непрерывным циклом работы и экстренных служб выйдут в своем графике, но получат повышенную плату.

В 2026 году, по проекту производственного календаря, обойдется без переносов, выходным останется только 4 ноября. Зато новогодние каникулы растянутся на 12 дней.