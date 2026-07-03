Россиян предупредили о новой схеме мошенников с СБП

Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с системой быстрых платежей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Абонентам поступают звонки или сообщения от лже-сотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность в цепочке ее переводов или произошел технический сбой, из-за чего доступ к СБП будет заблокирован», — рассказали в организации.

После этого злоумышленники предлагают пройти срочную верификацию через специальный сервис. Для этого они требуют продиктовать код из СМС, установить приложение под видом официального или перевести деньги на безопасный счет.

«Никаких дополнительных подтверждений, верификаций в системе быстрых платежей не требуется — обмен данными между ведомствами происходит автоматически», — подчеркнули в «Мошеловке».

Специалисты добавили, что необходимо сразу прекращать разговор, если собеседник заявляет о блокировке счетов или переводов, а затем самостоятельно связаться с банком по официальному номеру горячей линии.

Ранее россиянам рассказали о еще одной популярной у мошенников схеме. Они начали рассылать в мессенджерах и соцсетях предложения покрутить «колесо фортуны» с якобы гарантированным денежным призом.