Аферисты стали выманивать данные карт через фейковые розыгрыши в мессенджерах

Мошенники в мессенджерах и социальных сетях начали предлагать пользователям покрутить «колесо фортуны» с гарантированным денежным призом. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта в беседе с РИА «Новости» .

По данным платформы, злоумышленники распространяют ссылки на поддельные сайты, маскируясь под государственные структуры или крупные банки, и предлагают пройти тест или поучаствовать в розыгрыше. Каждому участнику аферисты гарантируют выплату от 12 до 25 тысяч рублей.

Под предлогом зачисления денег у пользователей выманивают персональные и платежные данные, уточнили в пресс-службе. Специалисты посоветовали никогда не вводить данные банковской карты, в особенности код CVC или CVV, на сайтах, обещающих гарантированный выигрыш.

Ранее жительнице Амурской области похищенные телефонными мошенниками деньги вернули, благодаря совместной операции полиции и ФСБ.