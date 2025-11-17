Россиян попросили не пугать детей работой дворника
В Рособрнадзоре призвали не пугать детей работой дворника
Родителям не нужно пугать детей работой дворника. Такие фразы совсем не мотивируют школьников учиться прилежнее, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова привел РБК.
«Это не мотивация, когда родитель говорит: будешь работать дворником, ты провалишь. Это не мотивация. Фраза часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей фразой абсолютно не пользоваться», — сказал министр.
Музаев выразил мнение, что ребенку нужно показать доверие родителей, готовность вместе преодолеть все трудности и принять любые результаты экзаменов.
«Если отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вашего ребенка, ни у вас», — заключил глава ведомства.
Ранее стало известно, что дворники со средним доходом в 40,1 тысячи рублей оказались в числе профессий с наименьшими зарплатными предложениями. При этом на специалистов есть большой спрос работодателей.