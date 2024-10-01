Врачи и дворники попали в топ самых дефицитных профессий в России

Самыми дефицитными с точки зрения обеспечения кадрами профессиями на сегодняшний день являются дворники, токари, фрезеровщики, шлифовщики, врачи, повара и продавцы-консультанты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным Headhunter, индекс активных резюме на вакансию дворника составил 0,9, а медианная зарплата — 31,1 тысячи рублей. Специалисты бюро по трудоустройству указали на существенный прирост зарплаты по сравнению с прошлым годом — она выросла на 24%, уточнило агентство.

На вакансии токарей, фрезировщиков и шлифовщиков индекс активных резюме на одну вакансию составил единицу. При этом медианная зарплата у таких специалистов находится на уровне в 140,8 тысячи рублей, что на 32% выше по сравнению с 2023 годом.

Также специалисты зафиксировали дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров и продавцов-консультантов. Индекс активных резюме на одну вакансию для них составил 1,2.

Ранее в стране увеличили выплаты за сверхурочную работу. Согласно новым поправкам в статью 152 Трудового кодекса, с 1 сентября первые два часа сверхурочной работы стали оплачивать в полуторном размере, а следующие часы — в двойном размере