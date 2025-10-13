hh.ru: IT-специалисты стали лидерами по уровню доходов в 2025 году

В начале октября 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата достигла 80 тысяч рублей, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Такую информацию сайту «Газеты.Ru» предоставила пресс-служба рекрутингового сервиса hh.ru.

По информации аналитиков, некоторые специалисты получают зарплаты выше общерыночной медианной. Лидерами по уровню доходов стали IT-специалисты и рабочие. Так, дата-сайентист занимает первое место с зарплатой в 250 тысяч рублей, за ним следует DevOps-инженер с 218 тысячами рублей. Третье место заняли сварщики с 207,1 тысячи рублей.

Среди профессий с наименьшими зарплатными предложениями оказались дворники (40,1 тысячи рублей), уборщики (45,6 тысячи рублей) и воспитатели с нянями (49,7 тысячи рублей).