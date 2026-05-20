Росреестр опроверг сообщения о риске изъятия участков у 100 тысяч россиян

В Росреестре опровергли данные о риске изъятия земельных участков у почти 100 тысяч россиян. Сами по себе предостережения не говорили о реальном наличии нарушений, сообщила пресс-служба ведомства.

За 2025 год ведомство объявило 91 032 предостережения о недопустимости нарушений. В них лишь предупреждали правообладателя о возможных нарушениях и предлагали принять меры для соблюдения закона.

«Объявление такого предостережения является профилактическим мероприятием. Оно не свидетельствует о наличии нарушения земельного законодательства и не является основанием для изъятия земельного участка», — отметили эксперты Росреестра.

Если нарушение позже подтверждали в ходе контрольного мероприятия, собственнику выдавали предписание об устранении с конкретным сроком. После этого проводили проверку исполнения. Если нарушение сохранялось, сведения направляли в уполномоченные органы, которые могли обратиться в суд с требованием об изъятии участка.

Росреестр также сообщил, что за 2025 год выдал 7570 предписаний об устранении нарушений. По итогам года правообладатели устранили 17 118 нарушений земельного законодательства.

Ведомство отдельно напомнило, что контрольные мероприятия в отношении участков, которым требуется освоение, начнутся только в марте 2028 года. Такой срок установили после вступления в силу Федерального закона № 307-ФЗ.