Могут остаться без дачи. Почти 100 тысяч россиян не прошли проверку

Росреестр может изъять заросшие участки у почти 100 тысяч россиян

Владельцы участков в России получили предостережение от Росреестра за использование земли не по назначению или заброшенность. Почти 100 тысяч человек могут попасть под изъятие, сообщили «Известия» .

Предписание об устранении нарушений в 2025 году получили более 7,5 тысячи владельцев земли. Еще свыше 91 тысяче дачников вынесли предостережение. Нарушения следует устранить за 30-90 дней, иначе Росреестр может обратиться в суд за изъятием.

«Изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно дальше куда-то реализовать. Земельные участки, которые никому не нужны, изымать будут в последнюю очередь», — сказала земельный юрист, управляющий партнер Buzanova & Partners Юлия Бузанова.

Некоторые землевладельцы приняли меры. Росреестр отчитался о 17 118 исправленных нарушениях.

