В Росреестре напомнили, что владельцу проблемного участка дается три года на освоение

С 1 сентября 2025 года в России начало действовать постановление правительства, которое определяет признаки неиспользования земельных участков. Подробнее рассказали в Росреестре, сообщил RT .

Согласно данным организации, норма прежде всего касается проблемных участков — заболоченных, захламленных или заросших сорной растительностью.

«Человеку дополнительно дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и так далее)», — пояснили специалисты.

После истечения указанного срока человек должен начать использовать участок по назначению — строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения или выращивать сельскохозяйственную продукцию. С этого момента собственник несет ответственность за неиспользование участка.