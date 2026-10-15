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    Роскачество нашло токсичные вещества в школьных брюках для мальчиков

    Фото: Медиасток.рф

    В школьных брюках для мальчиков брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini обнаружили превышение фенолов — токсичных веществ, способных вызывать раздражение кожи, аллергию и головные боли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.

    Всего эксперты проверили брюки 21 марки, представленных в том числе на Wildberries и Ozon. У 15 брендов выявили неточные или неполные сведения о составе материала. Как и в прошлые годы, вместо указанных шерсти, хлопка или вискозы на самом деле использовали недорогой полиэстер.

    «Особый случай — брюки Diphee: в карточке товара на Wildberries была указана шерсть, на вшитой этикетке — 55% хлопка, 35% полиэстера и 10% эластана, а фактически состав оказался 78,9% полиэстера и 21,1% вискозы», — заявили в исследовании.

    Проблемы с воздухопроницаемостью зафиксировали у 14 моделей: брюки не дают коже дышать, из-за чего ребенок перегревается и быстрее устает.

    Соответствующими требованиям признали брюки только двух марок — Kavalier new и «Три сезона».

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