Роскачество нашло токсичные вещества в школьных брюках для мальчиков

В школьных брюках для мальчиков брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini обнаружили превышение фенолов — токсичных веществ, способных вызывать раздражение кожи, аллергию и головные боли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.

Всего эксперты проверили брюки 21 марки, представленных в том числе на Wildberries и Ozon. У 15 брендов выявили неточные или неполные сведения о составе материала. Как и в прошлые годы, вместо указанных шерсти, хлопка или вискозы на самом деле использовали недорогой полиэстер.

«Особый случай — брюки Diphee: в карточке товара на Wildberries была указана шерсть, на вшитой этикетке — 55% хлопка, 35% полиэстера и 10% эластана, а фактически состав оказался 78,9% полиэстера и 21,1% вискозы», — заявили в исследовании.

Проблемы с воздухопроницаемостью зафиксировали у 14 моделей: брюки не дают коже дышать, из-за чего ребенок перегревается и быстрее устает.

Соответствующими требованиям признали брюки только двух марок — Kavalier new и «Три сезона».