Стилист Дубинин отметил, что кудри стали главным школьным трендом среди поколения альфа

Стилист Владимир Дубинин в беседе с Life.ru рассказал, что кудри становятся популярным выбором среди школьников. По его мнению, на предпочтения поколения альфа сильно влияет цифровая среда.

Дети ориентируются на прически любимых блогеров и молодых звезд. Так, тренд на кудри в России появился благодаря европейским блогерам, а затем его подхватили российские инфлюенсеры, такие как Милана Стар, Аня Пересильд и Ваня Дмитриенко.

У популярности кудрей есть и практическая сторона. Такая прическа хорошо сохраняет форму, волосы меньше падают на глаза, поэтому подростку не нужно постоянно поправлять укладку.

Владимир Дубинин считает, что экспериментировать с кудрями могут не только дети и подростки, но и взрослые. Он также обратил внимание на современные средства для завивки, которые стали более натуральными и меньше повреждают структуру волос.

Стилист подчеркнул, что для ребенка завивка безопасна, однако выбор конкретного способа завивки и средств требует индивидуального подхода.