URA.RU напомнил, что по новым стандартам школьная форма должна содержать минимум синтетики

В 2026 году школа предъявляет новые требования к форме и предметам. Вступили в силу ГОСТы на школьную одежду, изменились правила использования гаджетов и введены новые обязательные предметы. URA.RU подготовило список покупок к 1 сентября.

С 2025–2026 учебного года действует новый ГОСТ на школьную форму и обувь (ГОСТ Р 71582-2024). Форма должна быть из воздухопроницаемых и гигроскопичных тканей с минимальным содержанием синтетики. Обязателен деловой стиль: костюмы, жилеты, сарафаны или юбки, парадные белые рубашки или блузки. Обувь должна быть на светлой подошве, чтобы не оставлять черных полос на полу.

Для предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) нужны отдельная общая тетрадь в клетку на 48 листов и комплект удобной спортивной одежды и обуви для практических занятий. Для «Труд (Технология)» потребуются фартук с нарукавниками, альбомы для черчения, чертежные линейки, угольники и готовальня (циркуль).

Использование смартфонов на занятиях запрещено. Для младшеклассников подойдут смарт-часы с SIM-картой и кнопкой SOS или простые кнопочные телефоны. Для учащихся 5–11 классов нужна флешка от 16 ГБ для сдачи презентаций и проектов. На рюкзаке и верхней одежде должны быть световозвращающие элементы.

Основные письменные принадлежности включают шариковые синие ручки, простые карандаши, мягкие ластики и точилки, линейки, пенал. Также нужны тетради и обложки, черные гелевые ручки и дневник. В некоторых регионах школы перешли на электронные дневники, но для начальных классов часто просят сохранить бумажный дневник.

Для начальной школы нужны принадлежности для ИЗО и творчества, аппликации и лепки, органайзеры и персональные маркировки. В средней школе потребуются чертежный инструмент, набор текстовыделителей, папки и файлы, калькулятор. В старшей школе нужны блочные тетради, экзаменационный комплект и портфолио.