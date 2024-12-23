Жители Новороссийска обнаружили еще восемь погибших редких дельфинов

«Дельфа»: в Новороссийске на пляже Алексино нашли 8 тел азовок

Очевидцы обнаружили на пляже Алексино в Новороссийске восемь свежих тел азовок. Шесть из них находились на берегу, два — в воде, сообщил научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» .

По его данным, видимых следов мазута на трупах редких дельфинов не было. По фотографиям и видеоматериалам специалисты подтвердили гибель семи особей.

«Это — массовый выброс. <…> На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!» — подчеркнули в «Дельфе».

Волонтеры изучили азовок и взяли пробы для установления причин смерти. Животные могли погибнуть от острой интоксикации, острой инфекции или от внутренних травм. Всего с момента крушения танкеров с нефтью в Керченском проливе специалисты зафиксировали гибель 10 азовок.

Ранее тело краснокнижного дельфина обнаружили на анапском пляже в Джемете. Волонтеры подтвердили, что животное имело признаки истощения и болезни.