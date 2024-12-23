Объем загрязненного мазутом грунта на Кубани может увеличиться

Министр Козлов: объем грунта с мазутом на Кубани может вырасти до 200 тысяч тонн

Объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом сообщил на совещании в Анапе министр экологии и природных ресурсов России Александр Козлов. Фрагменты показал телеканал «Звезда» .

«На сегодняшний день удалось убрать 14 тысяч тонн», — уточнил глава ведомства.

В администрации Краснодарского края уточнили, что обследовать на предмет возможных выбросов мазута удалось уже 130 километров береговой линии в регионе. Больше всего загрязнено побережье возле Анапы и Темрюкского района.

В МЧС отметили, что последствия катастрофы ликвидируют более пяти тысяч спасателей. В работах участвуют 200 единиц техники.

Накануне стало известно, что от нефтепродуктов очистили более 39,7 километра береговой линии Анапы.