Решетников напомнил о важности развития интеллекта

Работа по внедрению искусственного интеллекта ведется активно, но важно не забывать и про свой интеллект. Об этом «Вестям» заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он напомнил, что еще несколько лет назад у компаний работали большие кол-центры со штатом по несколько тысяч человек, но сейчас они пустуют после появления языковых моделей и чат-ботов.

«Все требует правильного выстраивания. Ни у кого нет такой системы, чтобы только на искусственном интеллекте. Поверх искусственного интеллекта свой необходим», — добавил Решетников.

Глава Центра макроэкономических исследований Сбера Александр Исаков отмечал, что внедрение ИИ не спровоцирует устойчивое повышение безработицы в России на макроуровне. Однако он допустил, что в спрос на специфические навыки в отдельных отраслях может снизиться.