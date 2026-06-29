В Сбербанке заявили, что ИИ не приведет к долгосрочному росту безработицы

Внедрение искусственного интеллекта в России не вызовет устойчивого повышения уровня безработицы на макроуровне. Такое мнение выразил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков в беседе с изданием «Ведомости» .

«Конечно, в отдельных отраслях спрос на специфические навыки может снизиться, но на макроуровне масштабного и долгосрочного роста безработицы не произойдет», — сказал он.

Эксперт объяснил, повышение производительности вследствие автоматизации приносит дополнительную прибыль и дает властям «ресурсы для макроэкономического маневра». Практика последних лет доказала, что Россия умеет быстро принимать меры бюджетного стимулирования экономики.

По словам Исакова, перемещение сотрудников в новые быстроразвивающиеся сектора — одно из главных условий увеличения реальных зарплат при внедрении ИИ.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин заявил, что тема новых хакерских угроз из-за развития ИИ может быть частью масштабной пиар-кампании.