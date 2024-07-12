Работу WhatsApp в России начали замедлять

В отдельных регионах России по необходимости замедляют работу WhatsApp. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — пояснил парламентарий.

Никаких решений о блокировке онлайн-мессенджера не принимали. Однако депутат Александр Хинштейн не исключил, что платформу может постигнуть судьба компании Meta*. Администрация мессенджера неоднократно нарушала российское законодательство.

Предприниматель Илон Маск заявил, что использование WhatsApp может быть опасно. По его мнению, переписка в чатах сервиса незащищена.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.