Работу WhatsApp в России начали замедлять
Депутат Немкин: в некоторых регионах России начали замедлять работу WhatsApp
В отдельных регионах России по необходимости замедляют работу WhatsApp. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — пояснил парламентарий.
Никаких решений о блокировке онлайн-мессенджера не принимали. Однако депутат Александр Хинштейн не исключил, что платформу может постигнуть судьба компании Meta*. Администрация мессенджера неоднократно нарушала российское законодательство.
Предприниматель Илон Маск заявил, что использование WhatsApp может быть опасно. По его мнению, переписка в чатах сервиса незащищена.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.