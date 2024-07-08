Работу мессенджера WhatsApp в Дагестане замедлили

Работу WhatsApp в Дагестане замедлят из-за призывов к экстремизму

Silas Stein/dpa
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Работу мессенджера WhatsApp замедляют в Республике Дагестан из-за призывов к экстремистским акциям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», — сообщил он.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов осудил сторонних наблюдателей, начавших травить жителей региона после трагических событий 23 июня. Он напомнил, что жители республики дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира, и призвал не смешивать всех дагестанцев с преступниками.

Согласно последней информации, в результате ЧП погибли 22 человека — пять гражданских лиц и 17 полицейских. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, причастных к этим терактам.

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