Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России

Депутат Хинштейн: рано или поздно WhatsApp может постигнуть судьба Meta

Решения о блокировке мессенджера WhatsApp в России нет, но платформу может постигнуть судьба компании Meta*. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он напомнил, что WhatsApp принадлежит экстремистской компании. Администрация мессенджера неоднократно нарушала российское законодательство. Неконструктивная политика WhatsApp и его отказ от сотрудничества с властями РФ в противодействии терроризму не может продолжаться бесконечно.

«Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*», — предупредил депутат.

В конце июня сообщалось, что мессенджер прекратит поддерживать работу на некоторых устаревших смартфонах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.