Маск заявил о небезопасности WhatsApp

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что использование мессенджера WhatsApp* может быть опасно. Свое мнение он выразил в соцсети X.

Миллиардер прокомментировал публикацию, в которой пользователи обсуждали, что сквозное шифрование в WhatsApp* якобы полностью защищает переписку в чатах сервиса.

Маска заинтересовал комментарий, что вопреки обещаниям мессенджера о приватности обсуждений, пользователям приходит реклама, связанная с темами обсуждений в чатах приложения.

«WhatsApp* вообще не является безопасным», — написал он.

Во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска могут запретить использование устройств Apple. Миллиардер назвал причиной для такого решения разработку технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

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