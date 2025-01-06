Работодателей предложили обязать давать полисы ДМС всем сотрудникам

Работодателей в России нужно обязать приобретать для своих сотрудников страховые полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). С такой инициативой выступил директор АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов, текст обращения изучили «Известия».

Предложение об обязательной покупке договоров ДМС отправили в Государственную думу, Совет Федерации и Министерство труда. В качестве аргумента директор института привел данные Минэкономразвития о том, что производительность труда в стране вырастет на 3,3%.

Также он назвал большим успехом, что Международный валютный фонд (МВФ) признал Россию четвертой экономикой мира. Однако добиться таких целевых показателей удалось за счет повышений качества производственных процессов и нагрузки на работников.

Аналитики НАФИ пришли к выводу, что 56% трудоустроенных россиян регулярно сталкиваются с переработками, что негативно сказывается на их здоровье. В связи с этим Орлов добавил, что исторически минимальные показатели безработицы могут оказаться для экономики фатальными, ведь замены сотрудникам нет, а для подбора новых кадров необходимо время.

В связи с этим организации нужно обязать приобретать для своих работников страховой полис ДМС, который дает возможность оперативно получать более широкий набор услуг, отметил глава института.

Ранее россиян предупредили о новом мошенничестве. Аферисты придумали способ получить доступ к «Госуслугам» с помощью полиса ОМС.