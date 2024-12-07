Россиян предупредили о новом мошенничестве с полисами ОМС

Мошенники придумали способ получить доступ к «Госуслугам» при помощи полиса ОМС. Они рассказывают жертвам легенду о необходимости обновления персональных данных, иначе полис деактивируется, рассказала РИА «Новости» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова.

«На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется», — сообщила Храпунова.

Цель злоумышленников — получение кода аутентификации из СМС, который дает возможность войти в личный кабинет на сайте госуслуг. Храпунова напомнила, что код из СМС нельзя передавать никому ни при каких условиях. Страховые компании делают обновления полисов самостоятельно, на «Госуслугах» они обновляются автоматически.

Мошенники стали обманывать россиян даже с помощью цветов. Курьер доставляет букет, а потом просит прислать код из СМС якобы для заполнения отчетности.