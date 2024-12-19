Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин: безработица в России составила 2,3% — такого не было никогда

Уровень безработицы в России достиг рекордно низких показателей за всю историю страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что повышенная занятость привела к росту объемов производства промышленного сектора.

«Безработица в России составила 2,3%. Такого никогда еще не было. Это первое. Второе — рост отдельных отраслей производства. У нас рост промышленности 4,4%, а перерабатывающая промышленность — 8,1%. Причем в разделе по отраслям некоторым там еще больше», — заявил Путин.

Президент добавил, что уровень безработицы считается одним из главных показателей для оценки экономики страны.

Путин в ходе прямой линии ответит на вопросы граждан. Мероприятие проходит в московском Гостином Дворе. 360.ru ведет прямую его трансляцию.