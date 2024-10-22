МВФ признал Россию четвертой экономикой мира

МВФ: в 2024 году Россия стала четвертой экономикой в мире

Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Такие данные привели в докладе по динамике ВВП стран мира на сайте Международного валютного фонда.

В 2024 году доля России в мировом ВВП по ППС составила 3,55%, это помогло стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге. Россия обогнала Японию с ее показателем в 3,38%.

Специалисты пересчитали доли в мировой экономике исходя из результатов нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на текущий год. Самые существенные пересмотры оказались у Индии и России.

По итогам 2024 года МВФ спрогнозировал рост российской экономики на 3,6%, мира — на 3,2%. Однако уже в 2025 году этот показатель составит лишь 1,3% вместо 1,5%. На замедлении темпов роста повлияет снижение частного потребления и инвестиций.