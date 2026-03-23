Путин запретил выдворять иностранцев, служащих в ВС России

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий административное выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят службу в Вооруженных силах России и участвуют в боевых действиях. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новым правилам, если наказание по статье предусматривает выдворение, таким лицам вместо этого будут назначать штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Также при нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях им может грозить запрет на посещение стадионов на срок от года до семи лет.

Такой законопроект утвердили в Госдуме 26 февраля, 18 марта его приняли в Совфеде.

В августе 2025 года Государственная дума освободила от призыва на срочную военную службу добровольцев, участвовавших в боевых действиях более полугода.