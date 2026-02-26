В России запретили экстрадицию иностранцев, подписавших контракт с Минобороны

На пленарном заседании Госдума окончательно утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, который запретит экстрадицию в иностранные государства для привлечения к уголовной ответственности людей, заключивших контракт с ВС России и принимавших участие в боевых действиях в их составе. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ направило в Госдуму правительство. Поправки внесут в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса России.

Законопроект предполагает расширение списка оснований, по которым может быть отказано в передаче лица другому государству для уголовного преследования или приведения приговора в исполнение.

Добавят пункт, касающийся ситуации, когда запрос на экстрадицию направлен в отношении иностранца или апатрида, который на данный момент проходит либо ранее проходил контрактную службу в ВС России или иных российских военных структурах, а также принимал участие в боевых действиях в их рядах.

Ранее стало известно, что ГД освободила от призыва в армию добровольцев, которые участвовали в боевых действиях более полугода. Поправку внесли к законопроекту об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года.