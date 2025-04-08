Госдума освободила от призыва в армию добровольцев, воевавших более полугода

Государственная дума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку об освобождении от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, участвовавших в боевых действиях более шести месяцев. Также действие поправки распространили на добровольцев, не менее полугода, начиная с мая 2014 года, участвовавших в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР.

Поправку внесли ко второму чтению законопроекта об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года.

Изменениями дополнили закон «О воинской обязанности и военной службе». В тексте говорится, что от призыва на военную службу освободят граждан, состоящих в добровольческих формированиях Министерства обороны и не менее шести месяцев участвовавших в боевых действиях, выполнявших задачи при использовании добровольческих формирований за пределами территории и проведении контртеррористических операций.

Ранее Минобороны рассказало, где призывники смогут увидеть электронные повестки.