Совфед запретил выдворять из России иностранцев, служивших в армии

Совет Федерации на заседании в среду принял закон, запрещающий выдворять из России иностранцев, которые служили в российской армии. Информация об этом появилась на сайте СФ.

Согласно документу, административное выдворение из страны не применят к иностранцам и лицам без гражданства, подписавшим контракт с Вооруженными силами или иными воинскими формированиями, а также к тем, кто ранее проходил службу и участвовал в выполнении боевых задач.

Вместо высылки предусмотрены штраф или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Ранее Госдума окончательно приняла закон, запрещающий выдачу иностранным государствам людей, которые заключили контракт с ВС России и участвовали в боевых действиях в их рядах.