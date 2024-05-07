Путин встретился с доктором Рошалем | 360°

Общество 07 мая 2024, 17:52 Путин встретился с доктором Рошалем Президент Путин после инаугурации встретился в Кремле с доктором Рошалем РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин после торжественной церемонии инаугурации во вторник встретился в Кремле с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Пресс-служба Кремля Пресс-служба Кремля Пресс-служба Кремля Пресс-служба Кремля

«Хочу сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли марафон по лестницам без одышки… Такой праздничный день», — отметил Рошаль.

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Путин также принял в Кремле свою классную руководительницу Веру Гуревич.

Во вторник в Большом Кремлевском зале состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Путина, который официально вступил в должность главы государства после выборов. После мероприятия Путин выступил с речью, в которой заявил, что интересы страны для него всегда будут превыше всего.

Почти восьмиминутное обращение к россиянам президент завершил фразой «Вместе победим».