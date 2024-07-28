Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил российского лидера Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Во время литургии в Александро-Невской лавре предстоятель РПЦ напомнил, что 28 июля чествуют святого равноапостольного князя Владимира. У президента России сегодня день ангела.

«Это — по-настоящему первый православный президент», — подчеркнул Кирилл.

Орден Александра Невского является общецерковной наградой РПЦ и входит в перечень высших наград Церкви. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде». Награду присуждают военнослужащим, дипломатам, священникам, государственным деятелям и мирянам, которые внесли вклад в защиту и процветание Отечества.

В воскресение Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в главном военно-морском параде. Президент обошел на катере линии боевых кораблей.

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